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Главный порт Литвы готов отгружать украинское зерно, но есть нюанс

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Среда 19 июля 2023 10:26
Главный порт Литвы готов отгружать украинское зерно, но есть нюанс Иллюстративное фото: главный порт Литвы готов отгружать украинское зерно, но есть нюанс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Крупнейший порт Литвы Клайпеда мог бы отгрузить 10 млн тонн украинского зерна, но логистика доставки груза к побережью Балтии остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Клайпедского порта Альгиса Латакаса, которого цитирует LRT.

"Есть огромная проблема, поскольку это связано со многими вещами, разными странами, разными договоренностями, разными интересами и так далее. Если этот вопрос будет решен, Клайпеда сможет обеспечить 100-процентное обслуживание части украинского зерна уже сегодня", - сказал он.

По его словам, текущая мощность порта составляет 10-15 млн. тонн зерна, в том числе экспорт литовского зерна составляет около 3,5 млн тонн.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна будет искать альтернативные пути экспорта зерна в Балтийском море.

Россия вышла из "зернового соглашения"

17 июля Россия заявила, что выходит по "зерновой инициативе" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом следует отметить, что Россия несколько месяцев мешала стабильной работе "зернового коридора". Она блокировала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство уже рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.

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Литва зерновой коридор
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