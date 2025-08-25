Головний колір осені - бордовий: як його носити, щоб виглядати стильно

Бордовий колір офіційно повертається в моду восени 2025 року. Саме цей глибокий відтінок став головним акцентом у колекціях провідних брендів і стрімко набирає популярності у вуличному стилі.
Бордовий знову повертається в центр модної уваги - і восени 2025 року він впевнено претендує на звання головного кольору сезону.
Цей глибокий насичений відтінок, що балансує між червоним вином, гранатом і темною вишнею, знову з'являється на подіумах, у вуличному стилі та капсульних колекціях провідних брендів.
Після декількох сезонів домінування нейтральних і "вимитих" кольорів, мода повертається до більш глибоких, драматичних відтінків.
Бордовий уособлює впевненість, зрілість і внутрішню силу, що ідеально відповідає духу часу - коли стиль стає більш осмисленим, ніж гучним.
У колекціях Bottega Veneta, Chloé, Ferragamo і Khaite на осінь 2025 року бордовий посів особливе місце: total-луки, пальта, шкіряні комплекти, оксамитові сукні, об'ємні сумки - все це в багатих відтінках вина, рубіна і глибокого бургунді.
Цей колір став не просто акцентом, а новою базою, що витісняє звичний чорний і темно-синій.
Бордовий легко стилізувати:
Це той випадок, коли глибокий колір працює як нейтральний, але має в рази цікавіший вигляд.
У неспокійні часи люди тягнуться до кольору, який дарує відчуття тепла, безпеки та стабільності. Бордовий - саме такий. Він не кричить, а говорить про внутрішній баланс, зрілість та емоційну глибину.
Бордова помада, сумка, рукавички або чоботи - це стильний акцент, який пожвавить будь-який базовий образ. А якщо вибрати тотал-лук у бордовому, ви точно не залишитеся непоміченими.
