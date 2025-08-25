Головний колір осені - бордовий: як його носити, щоб виглядати стильно

Чому бордовий колір стане наймоднішим восени 2025 року

Бордовий знову повертається в центр модної уваги - і восени 2025 року він впевнено претендує на звання головного кольору сезону.

Цей глибокий насичений відтінок, що балансує між червоним вином, гранатом і темною вишнею, знову з'являється на подіумах, у вуличному стилі та капсульних колекціях провідних брендів.

Бордовий колір у тренді (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Повернення до розкоші та глибини

Після декількох сезонів домінування нейтральних і "вимитих" кольорів, мода повертається до більш глибоких, драматичних відтінків.

Бордовий уособлює впевненість, зрілість і внутрішню силу, що ідеально відповідає духу часу - коли стиль стає більш осмисленим, ніж гучним.

Можна вибрати сумку або аксесуари бордового кольору (фото: instagram.com/annabelrosendahl, bettinalooney)

Модні колекції та вплив подіумів

У колекціях Bottega Veneta, Chloé, Ferragamo і Khaite на осінь 2025 року бордовий посів особливе місце: total-луки, пальта, шкіряні комплекти, оксамитові сукні, об'ємні сумки - все це в багатих відтінках вина, рубіна і глибокого бургунді.

Цей колір став не просто акцентом, а новою базою, що витісняє звичний чорний і темно-синій.

Бордовий відтінок на осінь 2025 (фото: instagram.com/bettinalooney)

Універсальність у стилізації

Бордовий легко стилізувати:

з теплими відтінками (беж, крем, карамель) - для м'якого образу;

з чорним або темно-сірим - для більш елегантного або ділового вигляду;

з яскравими акцентами (рожевим, помаранчевим, навіть салатовим) - для тих, хто не боїться експериментів.

Це той випадок, коли глибокий колір працює як нейтральний, але має в рази цікавіший вигляд.

Особливо гарно бордовий виглядає на шкіряних речах (фото: instagram.com/emilisindlev)

Психологічний комфорт

У неспокійні часи люди тягнуться до кольору, який дарує відчуття тепла, безпеки та стабільності. Бордовий - саме такий. Він не кричить, а говорить про внутрішній баланс, зрілість та емоційну глибину.

Глибокий винний відтінок у моді (фото: instagram.com/jen_wonders)

Ідеальний для аксесуарів

Бордова помада, сумка, рукавички або чоботи - це стильний акцент, який пожвавить будь-який базовий образ. А якщо вибрати тотал-лук у бордовому, ви точно не залишитеся непоміченими.

Як носити бордовий колір (фото: instagram.com/lindatol_)