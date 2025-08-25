Головний колір осені - бордовий: як його носити, щоб виглядати стильно
Бордовий колір офіційно повертається в моду восени 2025 року. Саме цей глибокий відтінок став головним акцентом у колекціях провідних брендів і стрімко набирає популярності у вуличному стилі.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна.
Чому бордовий колір стане наймоднішим восени 2025 року
Бордовий знову повертається в центр модної уваги - і восени 2025 року він впевнено претендує на звання головного кольору сезону.
Цей глибокий насичений відтінок, що балансує між червоним вином, гранатом і темною вишнею, знову з'являється на подіумах, у вуличному стилі та капсульних колекціях провідних брендів.
Бордовий колір у тренді (фото: instagram.com/annabelrosendahl)
Повернення до розкоші та глибини
Після декількох сезонів домінування нейтральних і "вимитих" кольорів, мода повертається до більш глибоких, драматичних відтінків.
Бордовий уособлює впевненість, зрілість і внутрішню силу, що ідеально відповідає духу часу - коли стиль стає більш осмисленим, ніж гучним.
Модні колекції та вплив подіумів
У колекціях Bottega Veneta, Chloé, Ferragamo і Khaite на осінь 2025 року бордовий посів особливе місце: total-луки, пальта, шкіряні комплекти, оксамитові сукні, об'ємні сумки - все це в багатих відтінках вина, рубіна і глибокого бургунді.
Цей колір став не просто акцентом, а новою базою, що витісняє звичний чорний і темно-синій.
Бордовий відтінок на осінь 2025 (фото: instagram.com/bettinalooney)
Універсальність у стилізації
Бордовий легко стилізувати:
- з теплими відтінками (беж, крем, карамель) - для м'якого образу;
- з чорним або темно-сірим - для більш елегантного або ділового вигляду;
- з яскравими акцентами (рожевим, помаранчевим, навіть салатовим) - для тих, хто не боїться експериментів.
Це той випадок, коли глибокий колір працює як нейтральний, але має в рази цікавіший вигляд.
Особливо гарно бордовий виглядає на шкіряних речах (фото: instagram.com/emilisindlev)
Психологічний комфорт
У неспокійні часи люди тягнуться до кольору, який дарує відчуття тепла, безпеки та стабільності. Бордовий - саме такий. Він не кричить, а говорить про внутрішній баланс, зрілість та емоційну глибину.
Глибокий винний відтінок у моді (фото: instagram.com/jen_wonders)
Ідеальний для аксесуарів
Бордова помада, сумка, рукавички або чоботи - це стильний акцент, який пожвавить будь-який базовий образ. А якщо вибрати тотал-лук у бордовому, ви точно не залишитеся непоміченими.
Як носити бордовий колір (фото: instagram.com/lindatol_)
Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Annabel Rosendahl, BETTINA LOONEY, Emili Sindlev, Jen Azoulay, Linda Tol.