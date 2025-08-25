Главный цвет осени - бордовый: как его носить, чтобы выглядеть стильно
Бордовый цвет официально возвращается в моду осенью 2025 года. Именно этот глубокий оттенок стал главным акцентом в коллекциях ведущих брендов и стремительно набирает популярность в уличном стиле.
Почему бордовый цвет станет самым модным осенью 2025 года
Бордовый снова возвращается в центр модного внимания - и осенью 2025 года он уверенно претендует на звание главного цвета сезона.
Этот глубокий насыщенный оттенок, балансирующий между красным вином, гранатом и темной вишней, снова появляется на подиумах, в уличном стиле и капсульных коллекциях ведущих брендов.
Бордовый цвет в тренде (фото: instagram.com/annabelrosendahl)
Возвращение к роскоши и глубине
После нескольких сезонов доминирования нейтральных и "вымытых" цветов, мода возвращается к более глубоким, драматичным оттенкам.
Бордовый олицетворяет уверенность, зрелость и внутреннюю силу, идеально соответствующую духу времени - когда стиль становится более осмысленным, чем громким.
Модные коллекции и влияние подиумов
В коллекциях Bottega Veneta, Chloé, Ferragamo и Khaite на осень 2025 года бордовый занял особое место: total-луки, пальто, кожаные комплекты, бархатные платья, объемные сумки - все это в богатых оттенках вина, рубина и глубокого бургунди.
Этот цвет стал не просто акцентом, а новой базой, вытесняющей привычный черный и темно-синий.
Бордовый оттенок на осень 2025 (фото: instagram.com/bettinalooney)
Универсальность в стилизации
Бордовый легко стилизовать:
- с теплыми оттенками (беж, крем, карамель) - для мягкого образа;
- с черным или темно-серым - для более элегантного или делового вида;
- с яркими акцентами (розовым, оранжевым, даже салатовым) - для тех, кто не боится экспериментов.
Это тот случай, когда глубокий цвет работает как нейтральный, но смотрится в разы интереснее.
Особенно красиво бордовый смотрится на кожаных вещах (фото: instagram.com/emilisindlev)
Психологический комфорт
В неспокойные времена люди тянутся к цвету, который дарит ощущение тепла, безопасности и стабильности. Бордовый - именно такой. Он не кричит, а говорит о внутреннем балансе, зрелости и эмоциональной глубине.
Глубокий винный оттенок в моде (фото: instagram.com/jen_wonders)
Идеальный для аксессуаров
Бордовая помада, сумка, перчатки или сапоги - это стильный акцент, который оживит любой базовый образ. А если выбрать тотал-лук в бордовом, вы точно не останетесь незамеченными.
Как носить бордовый цвет (фото: instagram.com/lindatol_)
