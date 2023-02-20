Головний дипломат Китаю прибув до Москви, щоб обговорити Україну, - ЗМІ

За даними ЗМІ, китайський дипломат прибув до Москви для переговорів щодо можливого мирного плану для України, який анонсували раніше.

Водночас російська газета "Коммерсант" зазначає, що мета візиту Ван І - підвищення ролі Пекіна у врегулюванні війни в Україні.

Нагадаємо, головний китайський дипломат раніше відвідав Європу. Він побував в Італії та Франції, де зустрівся з міністрами закордонних справ.

Також Ван І взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції, в рамках якої провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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