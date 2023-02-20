Главный дипломат Китая прибыл в Москву, чтобы обсудить Украину, - СМИ

По данным СМИ, китайский дипломат прибыл в Москву для переговоров по возможному мирному плану для Украины, который анонсировали ранее.

В то же время российская газета "Коммерсант" отмечает, что цель визита Ван И - повышение роли Пекина в урегулировании войны в Украине.

Напомним, главный китайский дипломат ранее посетил Европу. Он побывал в Италии и Франции, где встретился с министрами иностранных дел.

Также Ван I принял участие в Мюнхенской конференции безопасности, в рамках которой провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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