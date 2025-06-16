Спекотний тренд літа: зірка "Холостяка" показала "лук", у якому кожна виглядатиме як принцеса
Фіналістка популярного реаліті-шоу про кохання "Холостяк-12" Саша Мудра з'явилася на одному з літніх заходів у США в образі, який сміливо можна назвати втіленням казкової жіночності. Її лук - ідеальний приклад того, як можна мати яскравий, легкий і водночас дуже витончений вигляд.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Мудрої.
Який "лук" обрала Саша Мудра
Дівчина обрала комплект у дусі романтичної класики: укорочений топ з пишними рукавами-ліхтариками та довгу спідницю з рожевої тканини з яскравим квітковим принтом.
М'які відтінки рожевого, пудри та фуксії нагадують про пелюстки троянд і створюють справжній "день мрії" - саме в такому настрої проходив захід Rose Day в Каліфорнії.
Саша Мудра з "Холостяка" (фото: instagram.com/sasha__wise)
Доповнити лук учасниця "Холостяка" вирішила босоніжками на танкетці, невеликою сумочкою і маленькою парасолькою.
Зазначимо, що такий образ точно підійде "принцесі нового покоління" - легкий, без корсетів, але з акцентами на талії, плечах і фігурі.
Образ Саші Мудрої (скриншот)
Які тренди продемонструвала зірка "Холостяка"
Квітковий принт
Принт із великими рожевими квітами на світлому тлі дуже актуальний, особливо для весняно-літнього сезону. Він надає образу жіночності, свіжості та легкості.
Об'ємні рукави та драпірування
Верхня частина топа має об'ємні рукави-ліхтарики й драпірування по лінії декольте, що створює романтичний і грайливий вигляд. Це надає образу об'єму та візуальної цікавості.
Цей образ Саші Мудрої підійде для літньої вечірки (скриншот)
Балетна естетика
Загальна естетика з її м'якими кольорами, квітковим принтом, рюшами та жіночними силуетами може нагадувати елементи балету або романтичного стилю, що наразі досить актуальний.
Натуральні відтінки та пастель
Переважання рожевих і світлих відтінків створює легкий і повітряний образ, що відповідає літнім трендам.
Як носити такі речі в реальному житті
Цей образ ідеальний для літніх урочистостей, побачень, фотосесій або вечірок на природі.
Щоб виглядати гармонійно, важливо не перевантажувати його аксесуарами: достатньо додати тонкий браслет, сумку базового відтінку і мінімальний макіяж зі свіжим сяйвом.
Волосся можна залишити розпущеним або зібрати в низький хвіст - усе залежить від настрою.
Саша Мудра з "Холостяка" (скриншот)
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