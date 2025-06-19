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Главный аксессуар лета - очки с белой оправой: примеры от Денисенко и Станишевской

Четверг 19 июня 2025 07:15
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Главный аксессуар лета - очки с белой оправой: примеры от Денисенко и Станишевской Наталка Денисенко и Яна Станишевская показали трендовые очки на лето (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Солнцезащитные очки с белой оправой - бесспорный must-have лета 2025. Этот яркий акцент возвращается с новой силой, придавая образам свежести, легкости и ретро-шика. Стильный и одновременно универсальный аксессуар прекрасно дополняет как минималистичные, так и смелые летние луки.

РБК-Украина решило рассказать подробнее об этом тренде и как их носят украинская актриса Наталка Денисенко и звезда реалити-шоу "Холостяк" Яна Станишевская.

Наталка Денисенко

Как известно, артистка обожает белый цвет и часто ее образы составлены из вещей, обуви и аксессуаров этого оттенка. В этот раз она выбрала свитер, кепку и солнцезащитные очки с овальной оправой.

Отметим, что белый цвет обычно ассоциируется с летом, свежестью, чистотой и легкостью. Он прекрасно отражает солнечный свет, не поглощая тепло, что делает его идеальным для теплого времени года. А очки с оправой белого цвета моментально придают образу летнего и беззаботного вида.

На фоне загорелой кожи или цветной одежды белые очки выглядят очень контрастно и выделяются, создавая яркий акцент в образе.

Кроме того, белые оправы часто ассоциируются с модой 60-х (например, стилем Одри Хепберн) и 90-х годов. Это возвращение к стилю ретро, ​​но с современным переосмыслением. Овальная форма оправы, как у Денисенко, напоминает о тех периодах, но в то же время выглядит очень актуально.

Также белый цвет очков позволяет другим аксессуарам (например, украшения Chanel, как у Наталки Денисенко) выделяться. Он не конкурирует с ними, а наоборот создает идеальную основу для демонстрации ювелирных изделий или других деталей.

Главный аксессуар лета - очки с белой оправой: примеры от Денисенко и Станишевской

Наталка Денисенко (скриншот)

Яна Станишевская

Финалистка третьего сезона реалити-шоу про любовь "Холостяк" Яна Станишевская также продемонстрировала летний образ с очками в белой оправ. Она одела летний сарафан темно-синего оттенка на тонких бретельках, который дополнила белыми часами и солнцезащитными очками.

Ключевым элементом ее образа стали очки с прямоугольной и немного закругленной оправой. Они придают выглядят современными и стильными, подчеркивая летнее настроение. Их белый цвет гармонично контрастирует с темной одеждой.

Очки не только выполняют свою прямую функцию защиты от солнца, но являются выразительным модным аксессуаром, который придает образу элегантности и "отпускного" шика. Их форма и размер подчеркивают скулы и придают лицу четкость.

Главный аксессуар лета - очки с белой оправой: примеры от Денисенко и Станишевской

Яна Станишевская показала трендовые очки (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Почему солнцезащитные очки с белой оправой в тренде

Ностальгия по 2000-м и ретро-футуризм

Мода продолжает играть на теме Y2K, и белые оправы - идеальный вариант, который напоминает об эстетике начала нулевых. Они придают образу немного глянцевого стиля и дерзкого настроения, как в клипах тех времен.

Свежий акцент в летнем гардеробе

На фоне темных очков белая оправа выглядит ярко, стильно и неожиданно. Она подходит как к total white образам, так и к контрастному наряду, создавая стильный акцент без лишних деталей.

Универсальность

Белый цвет - нейтральный, но в то же время эффектный. Такие очки подходят всем независимо от гендера, стиля или тона кожи, что делает их must-have аксессуаром для всех.

Любимый выбор звезд и инфлюэнсеров

Летом 2025 года белые оправы уже появились в streetstyle-образах Беллы Хадид, Джейд Тайены и fashion-блогеров. Следовательно, тренд уже закрепился в массовой культуре и соцсетях.

Стиль + практичность

Белая оправа не нагревается так сильно на солнце, как черная - это приятный бонус для жарких дней. А в сочетании с качественными линзами она будет не только стильной, но и функциональной.

Главный аксессуар лета - очки с белой оправой: примеры от Денисенко и Станишевской

Яна Станишевская с сыном (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

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Для написания материала были использованы такие источники: Instagram-аккаунт Наталки Денисенко, Instagram-аккаунт Яны Станишевской.

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