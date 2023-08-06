Головне, що не зупиняється. Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ на фронті

Як відзначив Буданов, контрнаступ наших воїнів проходить доволі складно, оскільки Росія встигла дещо укріпити свою позицію стаціонарними оборонними комплексами.

"Найголовніше, що наступ не зупиняється, а продовжується. На мою думку, на Бахмутській лінії він йде трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі наші воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ, в рамках наступу на заході Запорізької області, почали просуватися поблизу Оріхова. Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.