Главное, что не останавливается. Буданов оценил контрнаступление ВСУ на фронте

Как отметил Буданов, контрнаступление наших воинов проходит довольно сложно, поскольку Россия успела несколько укрепить свою позицию стационарными оборонительными комплексами.

"Самое главное, что наступление не останавливается, а продолжается. По моему мнению, на Бахмутской линии оно идет немного быстрее, чем на юге, но время покажет", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, сейчас наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ, в рамках наступления на западе Запорожской области, начали продвигаться вблизи Орехова. В частности воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.