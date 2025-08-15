Головна помилка при готуванні салату, яка зробить з нього калорійну бомбу

Салати часто вважають синонімом здорового харчування, але якщо додати до них неправильні інгредієнти, що суттєво збільшують калорійність страви.

Яку помилку роблять при приготуванні салатів більшість людей, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

Соус - головний ворог

Найбільшу небезпеку для корисного салату становлять не свіжі овочі, а тип і кількість доданого соусу. Занадто багато заправки може перетворити поживну страву на справжню калорійну бомбу, перенасичену жирами, цукром та натрієм.

Одна з основних проблем - це надмірна кількість соусу. Ця помилка може перетворити легку страву на продукт з величезною кількістю калорій, жиру та натрію.

За словами нутриціологів, надмірне додавання заправки може погіршити якість корисного салату. Вони рекомендують відмовлятися від прямого додавання соусу на інгредієнти. Замість цього, краще попросити подати соус окремо.

Інші експерти радять додавати лише 1-2 столові ложки заправки на чотири склянки овочів, щоб зберегти баланс і не втратити поживну цінність. Особливо обережно слід ставитися до так званих "кремових" заправок, таких як "Цезар", "Ранч" або "Блю чіз", які зазвичай містять від 114 до 170 ккал на одну столову ложку.

Як уникнути зайвих калорій та добавок

Щоб не перевищувати норму калорій, коли ви їсте не вдома, попросіть принести заправку окремо. Це дозволить вам самостійно контролювати кількість соусу.

Крім того, важливо обирати домашні або більш корисні варіанти заправок. Комерційні соуси часто містять велику кількість добавок. Краще готувати прості комбінації на основі оливкової олії, лимона, оцту або натуральних трав.

Деякі магазинні соуси містять кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, штучні підсолоджувачі, консерванти та високий рівень натрію, що може бути шкідливим для здоров'я.

Зрештою, головна помилка при приготуванні салату полягає не в овочах, а в обраній заправці. Якщо правильно вибрати її вид і кількість, ви зможете зберегти всі поживні властивості страви, підкреслити її смак та уникнути зайвих калорій.