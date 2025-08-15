Главная ошибка в приготовлении салата, которая сделает из него калорийную бомбу

Салаты часто считают синонимом здорового питания, но если добавить к ним неправильные ингредиенты, существенно увеличивающие калорийность блюда.

Какую ошибку совершают при приготовлении салатов большинство людей, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Marca .

Соус - главный враг

Наибольшую опасность для полезного салата представляют не свежие овощи, а тип и количество добавленного соуса. Слишком много заправки может превратить питательное блюдо в настоящую калорийную бомбу, перенасыщенную жирами, сахаром и натрием.

Одна из основных проблем - это чрезмерное количество соуса. Эта ошибка может превратить легкое блюдо в продукт с огромным количеством калорий, жира и натрия.

По словам нутрициологов, чрезмерное добавление заправки может ухудшить качество полезного салата. Они рекомендуют отказываться от прямого добавления соуса на ингредиенты. Вместо этого, лучше попросить подать соус отдельно.

Другие эксперты советуют добавлять лишь 1-2 столовые ложки заправки на четыре стакана овощей, чтобы сохранить баланс и не потерять питательную ценность. Особенно осторожно следует относиться к так называемым "кремовым" заправкам, таким как "Цезарь","Ранч" или "Блю чиз", которые обычно содержат от 114 до 170 ккал на одну столовую ложку.

Как избежать лишних калорий и добавок

Чтобы не превышать норму калорий, когда вы едите вне дома, попросите принести заправку отдельно. Это позволит вам самостоятельно контролировать количество соуса.

Кроме того, важно выбирать домашние или более полезные варианты заправок. Коммерческие соусы часто содержат большое количество добавок. Лучше готовить простые комбинации на основе оливкового масла, лимона, уксуса или натуральных трав.

Некоторые магазинные соусы содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, искусственные подсластители, консерванты и высокий уровень натрия, что может быть вредным для здоровья.

В конце концов, главная ошибка при приготовлении салата заключается не в овощах, а в выбранной заправке. Если правильно выбрать ее вид и количество, вы сможете сохранить все питательные свойства блюда, подчеркнуть его вкус и избежать лишних калорий.