Глава Пентагона не исключил новые удары по Ирану и назвал условие

США не исключают новых ударов по Ирану - даже во время перемирия. Пентагон уже назвал условие, при котором военные операции возобновятся.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявили министр обороны Пит Гегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн на брифинге в Пентагоне.

Иран "под наблюдением"

США внимательно следят за перемещением иранских войск и техники. Гегсет прямо предупредил: любое перемещение сил станет поводом для новых ударов.

"Чем больше Иран движется, чем больше Иран перемещает силы, чем больше он размещает силы, тем легче они для нас сейчас целенаправлены", - заявил он.

Перемещение войск в условиях перемирия - это не защита, а подставка под удар, считает Гегсет.

"Помните, мы можем смотреть, мы можем видеть... Поэтому, если они попытаются изменить позиции, они просто создадут для нас подходящие или военные цели для удара, если они примут неправильное решение", - добавил министр.

По его словам, центральное командование США имеет несколько вариантов действий и готово их применить.

"Это лишь пауза"

Дэн Кейн назвал перемирие "паузой". По его словам, американские войска готовы возобновить операции "с той же скоростью и точностью", что уже были продемонстрированы.

Кейн подвел итоги операций США против Ирана: