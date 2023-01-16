Голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва

"Після дев'ятигодинної поїздки на поїзді ми прибули до Києва. Очікуємо на продуктивні зустрічі з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки і стабільності в регіоні та допомоги людям на місцях", - написав він.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Османі зі вступом на посаду керівника ОБСЄ та запросив його приїхати до України.

Раніше Кулеба заявив, що ОБСЄ має підтримати створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України.

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