RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава ОБСЕ прибыл с визитом в Киев

Фото: глава ОБСЕ Буяр Османи (twitter.com/bujar_o)
Автор: Елизавета Драбкина

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Османи в Twitter.

"После девятичасовой поездки на поезде мы прибыли в Киев. Ожидаем продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и помощи людям на местах", - написал он.

РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Османи со вступлением в должность руководителя ОБСЕ и пригласил его приехать в Украину.

Ранее Кулеба заявил, что ОБСЕ должно поддержать создание спецтрибунала по преступлениям России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕКиевВизит в Украину