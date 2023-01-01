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Кулеба запросив нового голову ОБСЄ відвідати Україну

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Київ, Неділя 01 січня 2023 20:07
Кулеба запросив нового голову ОБСЄ відвідати Україну Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав свого колегу із Північної Македонії Буяра Османі зі вступом на посаду керівника ОБСЄ та запросив його приїхати до України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

“Шановний Буяр Османі, вітаю Вас із здобуттям повноважень голови ОБСЄ. З нетерпінням чекаю на можливість привітати Вас в Україні та працювати разом над посиленням реакції ОБСЄ на російську агресію та втіленням формули світу Володимира Зеленського”, - йдеться у повідомленні Кулеби.

Глава МЗС України також подякував попередньому голові ОБСЄ Рау Збігнєву за керівництво роботою організації найбільш принципово і в найскладніших умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Кулеба заявив, що організація з безпеки та співробітництва в Європі має підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у ході засідання ПА ОБСЄ закликав виключити Росію з організації.

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