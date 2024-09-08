Голова МЗС: відповіддю на дрони РФ у Румунії та Латвії має бути максимальна підтримка України
Союзники повинні максимально підтримати Україну після порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії. Необхідні конкретні дії щодо захисту миру в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.
"Сьогодні російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Це нагадування: агресивні дії РФ виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі", - вважає Сибіга.
За його словами, наразі Україна потребує конкретних дій союзників - рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною.
"Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", - підкреслив він.
Що передувало
Сьогодні президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що у східній частині його країни впав російський військовий безпілотник. Станом на зараз ведеться розслідування.
"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками", - написав президент.
Також у ніч із 7 на 8 вересня Повітряні сили вночі повідомляли, що російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Жителі прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.
Нагадаємо, в ніч на 7 вересня росіяни атакували Україну десятками дронів-камікадзе. Загалом РФ запустила по Україні 67 безпілотників, ППО збила 58 "Шахедів".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.