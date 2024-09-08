Голова МЗС: відповіддю на дрони РФ у Румунії та Латвії має бути максимальна підтримка України

Союзники повинні максимально підтримати Україну після порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії. Необхідні конкретні дії щодо захисту миру в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

"Сьогодні російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Це нагадування: агресивні дії РФ виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі", - вважає Сибіга.

За його словами, наразі Україна потребує конкретних дій союзників - рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною.

"Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", - підкреслив він.