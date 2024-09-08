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Голова МЗС: відповіддю на дрони РФ у Румунії та Латвії має бути максимальна підтримка України

Неділя 08 вересня 2024 19:54
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Голова МЗС: відповіддю на дрони РФ у Румунії та Латвії має бути максимальна підтримка України Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Союзники повинні максимально підтримати Україну після порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії. Необхідні конкретні дії щодо захисту миру в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

"Сьогодні російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Це нагадування: агресивні дії РФ виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі", - вважає Сибіга.

За його словами, наразі Україна потребує конкретних дій союзників - рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною.

"Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", - підкреслив він.

Що передувало

Сьогодні президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що у східній частині його країни впав російський військовий безпілотник. Станом на зараз ведеться розслідування.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками", - написав президент.

Також у ніч із 7 на 8 вересня Повітряні сили вночі повідомляли, що російський дрон залетів у Румунію з Одеської області. Жителі прикордонних з Україною румунських повітів отримали сповіщення про загрозу падіння об'єктів.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня росіяни атакували Україну десятками дронів-камікадзе. Загалом РФ запустила по Україні 67 безпілотників, ППО збила 58 "Шахедів".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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