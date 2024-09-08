Глава МИД: ответом на дроны РФ в Румынии и Латвии должна быть максимальная поддержка Украины

Союзники должны максимально поддержать Украину после нарушения русскими дронами воздушного пространства Румынии и Латвии. Необходимы конкретные действия по защите мира в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибига.

"Сегодня российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии и Латвии. Это напоминание: агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины. Коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизнь и сохранить мир в Европе", - считает Сибига. .

По его словам, сейчас Украина нуждается в конкретных действиях союзников - решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной.

"Сильнее и быстрее военная помощь украинским воинам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте сейчас", - подчеркнул он.