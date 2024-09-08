Глава МИД: ответом на дроны РФ в Румынии и Латвии должна быть максимальная поддержка Украины
Союзники должны максимально поддержать Украину после нарушения русскими дронами воздушного пространства Румынии и Латвии. Необходимы конкретные действия по защите мира в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибига.
"Сегодня российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии и Латвии. Это напоминание: агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины. Коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизнь и сохранить мир в Европе", - считает Сибига. .
По его словам, сейчас Украина нуждается в конкретных действиях союзников - решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной.
"Сильнее и быстрее военная помощь украинским воинам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте сейчас", - подчеркнул он.
Что предшествовало
Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что в восточной части его страны упал российский военный беспилотник. На сегодняшний день ведется расследование.
"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками", – написал президент.
Также в ночь с 7 на 8 сентября Воздушные силы ночью сообщали, что российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.
Напомним, в ночь на 7 сентября россияне атаковали Украину десятками дронов-камикадзе. В целом РФ запустила по Украине 67 беспилотников , ПВО сбила 58 "Шахедов". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .