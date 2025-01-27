ua en ru
Пн, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Глава МЗС Польщі проявив іронію з приводу "виборів" у Білорусі

Понеділок 27 січня 2025 03:18
UA EN RU
Глава МЗС Польщі проявив іронію з приводу "виборів" у Білорусі Фото: Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував результати "виборів" у Білорусі. За попередніми результатами там лідирує самопроголошений глава держави Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Сікорського в соцмережі Х.

"Тільки 87,6% білорусів люблять свого батька!!! А решту розмістять у в'язницях?" - написав Сікорський.

"Вибори" в Білорусі

Нагадаємо, 26 січня в Республіці Білорусь відбувалися так звані "вибори" президента, на яких 70-річний диктатор Олександр Лукашенко висунув свою кандидатуру всьоме. Загалом він керує країною вже понад 30 років.

У Європі вже відреагували на результати виборів. Зокрема, глава європейської дипломатії Кая Каллас назвала це "наругою над демократією" і "фіктивними виборами", а глава МЗС Німеччини Анналіна Бербок сказала, що у білорусів не було вибору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь Вибори в Білорусі
NEWS
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Гнатов перейде в Генштаб, - Зеленський
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Гнатов перейде в Генштаб, - Зеленський
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ