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Глава МИД Польши проявил иронию по поводу "выборов" в Беларуси

Понедельник 27 января 2025 03:18
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Глава МИД Польши проявил иронию по поводу "выборов" в Беларуси Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично прокомментировал результаты "выборов" в Беларуси. По предварительным результатам там лидирует самопровозглашенный глава государства Александр Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сикорского в соцсети Х.

"Только 87,6% белорусов любят своего отца!!! А остальных разместят в тюрьмах?" - написал Сикорский.

"Выборы" в Беларуси

Напомним, 26 января в Республике Беларусь проходили так называемые "выборы" президента, на которых 70-летний диктатор Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру в седьмой раз. В целом он руководит страной уже более 30 лет.

В Европе уже отреагировали на результаты выборов. В частноости, глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это "надругательством над демократией" и "фиктивными выборами", а глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что у белорусов не было выбора.

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