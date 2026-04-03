Голова МЗС Німеччини: перемога України над РФ - спільний інтерес НАТО

Позиція Німеччини та роль США

Як зазначило видання, зі слів німецького міністра, світ став значно небезпечнішим, що вимагає від союзників ще більшої згуртованості.

Він підкреслив, що попри політичні заяви, Сполучені Штати продовжують надавати суттєву підтримку, яка дозволяє Україні ефективно протистояти агресії.

Німеччина наразі стала ключовим партнером України в Європі.

"Президент Зеленський підтвердив мені це під час мого візиту в Україну. Я запевнив його, що Німеччина залишатиметься найсильнішим донором", - наголосив Вадефуль.

Майбутнє Альянсу

Глава МЗС Німеччини визнав, що дискусії про можливий вихід США з НАТО викликають занепокоєння, оскільки Альянс має критичне значення для безпеки всіх його членів.

"Ми маємо спільний інтерес у тому, щоб Україна перемогла у військовому протистоянні з Росією. Ми не повинні ставити все це під сумнів, а маємо розвивати наші успіхи", - заявив міністр.

Він також нагадав про нещодавнє розширення блоку за рахунок Швеції та Фінляндії, а також про готовність країн-членів інвестувати 5% ВВП у власну обороноздатність.