Глава МИД Германии: победа Украины над РФ - общий интерес НАТО

НАТО имеет общий интерес в том, чтобы Украина одержала победу в войне против России, а сам Альянс остается самым мощным оборонным объединением мира.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью WAZ.
Как отметило издание, по словам немецкого министра, мир стал значительно опаснее, что требует от союзников еще большей сплоченности.
Он подчеркнул, что несмотря на политические заявления, Соединенные Штаты продолжают оказывать существенную поддержку, которая позволяет Украине эффективно противостоять агрессии.
Германия сейчас стала ключевым партнером Украины в Европе.
"Президент Зеленский подтвердил мне это во время моего визита в Украину. Я заверил его, что Германия будет оставаться сильнейшим донором", - подчеркнул Вадефуль.
Глава МИД Германии признал, что дискуссии о возможном выходе США из НАТО вызывают беспокойство, поскольку Альянс имеет критическое значение для безопасности всех его членов.
"Мы имеем общий интерес в том, чтобы Украина победила в военном противостоянии с Россией. Мы не должны ставить все это под сомнение, а должны развивать наши успехи", - заявил министр.
Он также напомнил о недавнем расширении блока за счет Швеции и Финляндии, а также о готовности стран-членов инвестировать 5% ВВП в собственную обороноспособность.
Напомним, в последнее время будущее Альянса оказалось под вопросом из-за радикальной позиции Вашингтона.
В частности, президент США Дональд Трамп официально заявил, что рассматривает возможность выхода страны из НАТО из-за отказа блока поддержать американскую операцию в Иране.
На этом фоне генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог уже призвал к созданию новой системы обороны с привлечением проверенных союзников, включая Украину.
Параллельно с этим Европейский Союз начал разработку запасных оборонных планов на случай развала Альянса, где украинское государство также рассматривается как ключевой элемент новой архитектуры безопасности.