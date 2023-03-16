Голова МЗС Британії: найкращий спосіб захистити Молдову від нападу Росії - це захист України

"Ми твердо віримо, що один із найкращих способів захистити Молдову від фізичного нападу - це допомогти українцям захиститися від Росії", - відповів він на запитання журналістів, чи планує Лондон військову підтримку Молдови.

Окрім того, Клеверлі анонсував виділення 12 млн доларів британської допомоги на реформи економіки та управління Молдови, зокрема в енергетичному секторі.

Нагадаємо, у Молдові зазначали, що безпосередньої військової небезпеки для країни поки немає, але РФ веде гібридну війну.

Окрім того, розслідувачі повідомляли, що Росія розробила стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт.

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