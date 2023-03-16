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Глава МИД Британии: лучший способ защитить Молдову от нападения России - это защита Украины

Фото: министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Лучшим способом защиты Молдовы от нападения со стороны России является помощь в защите Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы твердо верим, что один из лучших способов оградить Молдову от физического нападения - это помочь украинцам защититься от России", - ответил он на вопрос журналистов, планирует ли Лондон военную поддержку Молдовы.

Кроме того, Клеверли анонсировал выделение 12 млн долларов британской помощи на реформы экономики и управления Молдовы, в частности в энергетическом секторе.

Напомним, в Молдове отмечали, что непосредственной военной опасности для страны пока нет, но РФ ведет гибридную войну.

Кроме того, расследователи сообщали, что Россия разработала стратегический план по превращению Молдовы в свой сателлит.

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