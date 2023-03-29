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Голова Міноборони Британії розкрив дані США про втрати росіян в Україні

Фото: Бен Воллес, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки вважають, що російські окупанти втратили кілька сотень тисяч солдатів після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Sky News Дебору Хейнс у Twitter, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Міністр розповів, що, згідно з оновленими даними США, втрати Росії у повномасштабній війні проти України становлять понад 220 тисяч убитих та поранених солдатів.

При цьому чиновник не назвав конкретні числа ліквідованих та поранених військових РФ.

Варто зауважити, що, згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили вже 172 340 російських окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росЗМІ за два тижні встановили з відкритих джерел понад тисячу нових імен убитих росіян.

Також ми писали, що росіяни за добу втратили понад 200 солдатів у районі Бахмута.

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