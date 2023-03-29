Глава Минобороны Британии раскрыл данные США о потерях россиян в Украине

Соединенные Штаты Америки считают, что российские оккупанты потеряли несколько сотен тысяч солдат после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Sky News Дебору Хейнс в Twitter, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.