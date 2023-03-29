Глава Минобороны Британии раскрыл данные США о потерях россиян в Украине

Соединенные Штаты Америки считают, что российские оккупанты потеряли несколько сотен тысяч солдат после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Sky News Дебору Хейнс в Twitter, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
Министр рассказал, что, согласно обновленным данным США, потери России в полномасштабной войне против Украины составляют более 220 тысяч убитых и раненых солдат.
При этом чиновник не назвал конкретные числа ликвидированных и раненых военных РФ.
Стоит заметить, что, согласно последним данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже 172 340 российских оккупантов.
Напомним, ранее стало известно, что росСМИ за две недели установили из открытых источников более тысячи новых имен убитых россиян.
Также мы писали, что россияне за сутки потеряли более 200 солдат в районе Бахмута.
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