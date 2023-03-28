Окупанти втратили понад 200 солдатів у районі Бахмута за добу, - Череватий

За добу українські військові ліквідували або поранили 203 російських солдатів в районі Бахмута, за який тривають постійні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Тільки в районі населеного пункту Бахмут за добу сталося 14 бойових зіткнень з ворогом. Убито за добу 86 окупантів, 117 отримали поранення. Також знищено ворожу самохідну установку "Гвоздика" та станцію радіоелектронної боротьби "Стриж", - розповів Череватий.

Він також додав, що на Бахмутському напрямку ворог за добу завдав 194 ударів. Саме місто вороги обстріляли понад 70 разів.