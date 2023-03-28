ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти втратили понад 200 солдатів у районі Бахмута за добу, - Череватий

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 19:51
Окупанти втратили понад 200 солдатів у районі Бахмута за добу, - Череватий Фото: окупанти зазнають тяжких втрат під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

За добу українські військові ліквідували або поранили 203 російських солдатів в районі Бахмута, за який тривають постійні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Тільки в районі населеного пункту Бахмут за добу сталося 14 бойових зіткнень з ворогом. Убито за добу 86 окупантів, 117 отримали поранення. Також знищено ворожу самохідну установку "Гвоздика" та станцію радіоелектронної боротьби "Стриж", - розповів Череватий.

Він також додав, що на Бахмутському напрямку ворог за добу завдав 194 ударів. Саме місто вороги обстріляли понад 70 разів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни посилюють підрозділи ПВК "Вагнера" під Бахмутом десантниками та регулярною армією.

Також ми писали, що, за словами Череватого, у Бахмуті зменшилася кількість бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж
У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем