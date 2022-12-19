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Голова Міноборони Болгарії приїхав із візитом в Україну

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 21:30
Голова Міноборони Болгарії приїхав із візитом в Україну Фото: міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 19 грудня, в Україну з офіційним візитом прибув Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони України Олексія Резнікова у Twitter.

"Для мене честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати допомогу у гарантуванні безпеки України. З нетерпінням чекаємо на подальший розвиток українсько-болгарського оборонного співробітництва", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламент Болгарії схвалив угоду з Україною про постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Також ми писали, що Болгарія для постачання військової допомоги Україні планує задіяти близько десятка літаків.

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Болгария Військова допомога Олексій Резніков Міністерство оборони України
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