Глава Минобороны Болгарии приехал с визитом в Украину
Сегодня, 19 декабря, в Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Болгарии Димитр Стоянов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины Алексея Резникова в Twitter.
"Для меня честь приветствовать министра обороны Болгарии Димитра Стоянова в Украине. Благодарен за решение Болгарии оказать помощь в обеспечении безопасности Украины. С нетерпением ждем дальнейшего развития украинско-болгарского оборонного сотрудничества", - написал Резников.
Напомним, ранее стало известно, что парламент Болгарии одобрил соглашение с Украиной о поставках вооружения, военной техники и боеприпасов.
Также мы писали, что Болгария для поставок военной помощи Украине планирует задействовать около десятка самолетов.
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