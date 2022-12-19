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Глава Минобороны Болгарии приехал с визитом в Украину

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 21:30
Глава Минобороны Болгарии приехал с визитом в Украину Фото: министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Болгарии Димитр Стоянов (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 19 декабря, в Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Болгарии Димитр Стоянов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"Для меня честь приветствовать министра обороны Болгарии Димитра Стоянова в Украине. Благодарен за решение Болгарии оказать помощь в обеспечении безопасности Украины. С нетерпением ждем дальнейшего развития украинско-болгарского оборонного сотрудничества", - написал Резников.

Напомним, ранее стало известно, что парламент Болгарии одобрил соглашение с Украиной о поставках вооружения, военной техники и боеприпасов.

Также мы писали, что Болгария для поставок военной помощи Украине планирует задействовать около десятка самолетов.

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