Болгарія для передачі військової допомоги Україні задіє майже десяток літаків

Стоянов зазначив, що транспортування наданої допомоги здійснюватиметься повітряним та наземним транспортом. З цією метою Болгарія звернулася за допомогою до США та Великої Британії. Відправку буде забезпечено одним прийомом, для чого задіяно 9 літаків Boeing C-17.

Міністр також прокоментував військову допомогу Україні у вигляді ремонту техніки, а також рішення 48-х Національних зборів, щодо якого Стоянов зауважив, що оскільки армія має конституційні обов'язки, Болгарія не може надати комплекси С-300, бо не буде чим захищати власне небо.

"У перший період було три поставки, які здійснило Міністерство оборони - шоломи, бронежилети. Це було за умов колишнього уряду. Згодом тимчасовий уряд надав 350 аптечок для обслуговування 35 тисяч поранених, а також 35 тисяч комплектів одягу і взуття. Зараз ми знаходимося на стадії підготовки до виконання рішення 48-х Національних зборів, яке буде передано навчальній місії в Польщі. Проте це знову ж для української армії. Яке це озброєння, на жаль, я не можу поділитися, оскільки документ засекречений", - підкреслив Стоянов.