Болгарія для передачі військової допомоги Україні задіє майже десяток літаків
Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов повідомив, що триває робота над логістичним забезпеченням військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське агентство БНТ Новини.
Стоянов зазначив, що транспортування наданої допомоги здійснюватиметься повітряним та наземним транспортом. З цією метою Болгарія звернулася за допомогою до США та Великої Британії. Відправку буде забезпечено одним прийомом, для чого задіяно 9 літаків Boeing C-17.
Міністр також прокоментував військову допомогу Україні у вигляді ремонту техніки, а також рішення 48-х Національних зборів, щодо якого Стоянов зауважив, що оскільки армія має конституційні обов'язки, Болгарія не може надати комплекси С-300, бо не буде чим захищати власне небо.
"У перший період було три поставки, які здійснило Міністерство оборони - шоломи, бронежилети. Це було за умов колишнього уряду. Згодом тимчасовий уряд надав 350 аптечок для обслуговування 35 тисяч поранених, а також 35 тисяч комплектів одягу і взуття. Зараз ми знаходимося на стадії підготовки до виконання рішення 48-х Національних зборів, яке буде передано навчальній місії в Польщі. Проте це знову ж для української армії. Яке це озброєння, на жаль, я не можу поділитися, оскільки документ засекречений", - підкреслив Стоянов.
Як відзначалося раніше, Болгарія стала одним з найбільших "непрямих" постачальників зброї для України з початку повномасштабної війни - вона продала рекордну кількість зброї.
На початку листопада парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї, хоча раніше в Міноборони Болгарії заявляли, що їхня країна не передає Україні зброю для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити власну обороноздатність.
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