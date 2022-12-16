Парламент Болгарії схвалив поставку Україні зброї, але не розкриває якої

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sofia Globe .

"За" таке рішення, як повідомляє видання, проголосували 166 парламентарів, "проти" - 48. Серед останніх - представники Болгарської соціалістичної партії (BSP) і партії "Вузраждане". При цьому члени BSP закликали президента Болгарії Румена Радева накласти вето на це рішення парламенту.

Минулого тижня депутати погодили перелік озброєння, яке передаватимуть Україні. Проте список засекречено, оскільки, як зазначив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, він містить інформацію про все озброєння країни.

За його словами, жодна країна не розкрила повної інформації про зброю, яку вона відправила в Україну, водночас він зауважив, що Болгарія не в змозі постачати важке озброєння, лише стрілецьку зброю та боєприпаси. Але депутат від партії "ГЄРБ" Делян Добрев заявив, що список засекречено, "тому що нам соромно, як мало ми даємо".