Голова МАГАТЕ розраховує найближчим часом знову відвідати ЗАЕС

"З прийняттям п'яти принципів - і моїм наміром повідомляти про будь-які порушення - важливо, щоб я знову відвідав станцію, щоб оцінити розвиток подій з моменту мого останнього візиту наприкінці березня", - заявив Гроссі.

П'ять принципів МАГАТЕ

Раніше Гроссі заявив про те, що існує 5 принципів, які важливо дотримуватись для убезпечення ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Серед них:

уникати нападів проти Запорізької АЕС, зокрема проти реакторів, сховищ відпрацьованого палива, іншої критичної інфраструктури або персоналу;

не використовувати ЗАЕС як базу для озброєння й військового персоналу;

електропостачання за межами ЗАЕС не повинно бути під загрозою;

конструкції, системи та компоненти, необхідні для безпечної та захищеної експлуатації ЗАЕС, повинні бути захищені;

не вживати дій, які підривають вищезгадані принципи.

Ситуація на ЗАЕС

Окупація російськими військовими Запорізької АЕС триває вже більше року. Ворог продовжує використовувати територію станції для завдання ударів по Енергодару та території, що контролюється зараз Україною.

Внаслідок обстрілів ЗАЕС кілька разів залишалась без зовнішнього живлення,