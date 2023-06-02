Глава МАГАТЭ рассчитывает в ближайшее время снова посетить ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает в ближайшее время осуществить третий визит на Запорожскую АЭС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.
"С принятием пяти принципов - и моим намерением сообщать о любых нарушениях - важно, чтобы я снова посетил станцию, чтобы оценить развитие событий с момента моего последнего визита в конце марта", - заявил Гросси.
Ранее Гросси заявил о том, что существует 5 принципов, которых важно придерживаться для обеспечения ситуации на Запорожской атомной электростанции. Среди них:
Оккупация российскими военными Запорожской АЭС продолжается уже больше года. Враг продолжает использовать территорию станции для нанесения ударов по Энергодару и территории, контролируемой сейчас Украиной.
В результате обстрелов ЗАЭС несколько раз оставалась без внешнего питания.
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