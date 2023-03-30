Голова фінансового комітету Ради запропонував змінити керівництво податкової, митниці та БЕП

"Я взагалі вважаю, що у податковій, у митниці та Бюро економічної безпеки необхідно провести відкритий конкурс за участю міжнародників", - сказав він.

За його словами, під час цього процес може змінитися керівництво. "Чому ні? Нехай це керівництво теж бере участь і прибере приставку в.о., якщо доведе свою ефективність, чи піде. Дати можливість людям нормально взяти участь у конкурсі та отримати карт-бланш на п'ять років, нормально та послідовно провести реформи", - додав він.

Гетманцев також наголосив на необхідності перезавантаження митниці, де немає серйозних змін. "Просто керівництво змінювали, а це дуже поверхова зміна. Для того щоб перезавантажити митницю та податкову, необхідно, по-перше, провести відкритий конкурс, щоб прийшла команда хоча б із 5-річними гарантіями, що її не змінюватимуть за якимись політичними. міркувань", - повідомив депутат від "Слуги народу".

За його словами, необхідно вибудувати жорстку ієрархію у системі митної служби, що вже зроблено у податковій.

"Необхідно прибрати керівників регіональних митниць, запровадити постійну внутрішню ротацію на митниці. Відмовитися від призначень "за дзвінком". Необхідно прибрати правоохоронців з митних постів. Це біда. Також впровадити інструменти, про які дуже багато говорять, але чомусь не роблять досі пір. Наприклад, спільні пункти пропуску. Поляки до цього готові, чому ми ні?" - додав голова фінансового комітету Ради.