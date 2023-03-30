Глава финансового комитета Рады предложил сменить руководство налоговой, таможни и БЭП

"Я вообще считаю, что в налоговой, в таможне и Бюро экономической безопасности необходимо провести открытый конкурс с участием международников", - сказал он.

По его словам в ходе этого процесс может смениться руководство. "Почему нет? Пусть это руководство тоже принимает участие и уберет приставку и.о., если докажет свою эффективность, или уйдет. Дать возможность людям нормально принять участие в конкурсе и получить карт-бланш на пять лет, нормально и последовательно провести реформы",- сказал он.

Гетманцев также отметил необходимость перезагрузка таможни, где нет серьезных изменений. "Просто руководство меняли, а это очень поверхностное изменение. Для того чтобы перезагрузить таможню и налоговую, необходимо, во-первых, провести открытый конкурс, чтобы пришла команда хотя бы с 5-летними гарантиями, что ее не будут менять по каким-то политическим соображениям", - сообщил депутат от "Слуги народа".

По его словам, необходимо выстроить жесткую иерархию в системе таможенной службы, что уже сделано в налоговой.

"Необходимо убрать руководителей региональных таможен, ввести постоянную внутреннюю ротацию на таможне. Отказаться от назначений "по звонку". Необходимо убрать правоохранителей с таможенных постов. Это беда. Также внедрить инструменты, о которых очень много говорят, но почему-то не делают до сих пор. Например, совместные пункты пропуска. Поляки к этому готовы, почему мы нет?" - добавил глава финансового комитета Рады.