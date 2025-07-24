Голова Євроради закликав Китай "використати вплив" на РФ, щоб завершити війну в Україні

Китай повинен використати свій вплив на Російську Федерацію (РФ), щоб вона дотримувалась Статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН) та зупинила повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської ради Антоніо Кошту, якого цитує la Repubblica.

За словами Кошти, він хоче закликати Китай "як постійного члена Ради Безпеки, використати свій вплив на Росію, щоб вона дотримувалася Статуту ООН і припинила агресивну війну проти України ".

Як пише видання, заклик примусити Росію до миру пролунав у супроводі голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, під час зустрічі у Великій залі народу з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Від початку повномасштабної війни Китай нібито займає нейтральну позицію, закликаючи до мирного врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом. Пекін не засудив відкрито російське вторгнення, втім, виступав за "повагу до суверенітету всіх країн".

Водночас Китай зберігає тісні економічні та політичні зв’язки з Росією, включно зі зростанням торгівлі.

Як писали ЗМІ, під час зустрічі з головною дипломаткою Європейського союзу (ЄС) Каєю Каллас глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Ван І заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.