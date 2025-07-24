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Голова Євроради закликав Китай "використати вплив" на РФ, щоб завершити війну в Україні

Четвер 24 липня 2025 09:16
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Голова Євроради закликав Китай "використати вплив" на РФ, щоб завершити війну в Україні Фото: Антоніу Кошта, голова Європейської Ради (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай повинен використати свій вплив на Російську Федерацію (РФ), щоб вона дотримувалась Статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН) та зупинила повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської ради Антоніо Кошту, якого цитує la Repubblica.

Як пише видання, заклик примусити Росію до миру пролунав у супроводі голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, під час зустрічі у Великій залі народу з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

За словами Кошти, він хоче закликати Китай "як постійного члена Ради Безпеки, використати свій вплив на Росію, щоб вона дотримувалася Статуту ООН і припинила агресивну війну проти України".

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Від початку повномасштабної війни Китай нібито займає нейтральну позицію, закликаючи до мирного врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом. Пекін не засудив відкрито російське вторгнення, втім, виступав за "повагу до суверенітету всіх країн".

Водночас Китай зберігає тісні економічні та політичні зв’язки з Росією, включно зі зростанням торгівлі.

Як писали ЗМІ, під час зустрічі з головною дипломаткою Європейського союзу (ЄС) Каєю Каллас глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Ван І заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України.

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Війна в Україні Китай Рада Європи Російська Федерація
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