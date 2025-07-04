Китай чітко дав зрозуміти ЄС, що Росія не повинна програти війну, - ЗМІ

Китай озвучив свою позицію щодо війни в Україні і назвав переможця, який відповідає політичним інтересам Пекіна.

Під час зустрічі з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас глава МЗС Китаю Ван І заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України.

Така відвертість вразила частину європейських учасників зустрічі, адже публічно Пекін наполягає, що він "не є стороною конфлікту". Насправді ж виходить, що китайська сторона побоюється, що в разі програшу Москви США зосередять усі зусилля проти Китаю.

Водночас китайська сторона відкидає будь-які звинувачення, що Пекін допомагає Москві. За словами дипломата, якби це було правдою, то "цей конфлікт уже давно б закінчився".

Зазначимо, що переговори Ван І та Каллас тривали близько чотирьох годин.

Під час зустрічі китайський міністр дозволив собі кілька "уроків історії та реальної політики" для європейської колеги, підкресливши стратегічне бачення Пекіна: війна на території України відтягує увагу США і не дозволяє їм переключитися повністю на конфронтацію з Китаєм.

У Брюсселі дехто з дипломатів інтерпретує ці слова так: хоча Китай не прагнув війни в Україні, її затягування може відповідати стратегічним інтересам Пекіна доти, доки США залишаються залученими на європейському напрямку.

Крім того, за даними джерел, Ван І попередив ЄС, що Пекін готовий відповісти на санкції. Йдеться про плани Євросоюзу внести до "чорного списку" два китайські банки за порушення санкційного режиму проти Росії. Якщо це станеться, Китай пригрозив заходами у відповідь.

Діалог, за словами джерел, був напруженим, але зберігався в рамках взаємної поваги. При цьому Ван І навіть натякнув, що запланований на липень саміт лідерів ЄС та Китаю може бути скорочений, якщо Брюссель не перегляне свою позицію.