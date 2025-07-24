Глава Евросовета призвал Китай "использовать влияние" на РФ, чтобы завершить войну в Украине

Китай должен использовать свое влияние на Российскую Федерацию (РФ), чтобы она придерживалась Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и остановила полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского совета Антонио Кошту, которого цитирует la Repubblica.

По словам Кошты, он хочет призвать Китай "как постоянного члена Совета Безопасности, использовать свое влияние на Россию, чтобы она придерживалась Устава ООН и прекратила агрессивную войну против Украины ".

Как пишет издание, призыв принудить Россию к миру прозвучал в сопровождении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время встречи в Большом зале народа с китайским лидером Си Цзиньпином.

Позиция Китая по отношению к войне в Украине

С начала полномасштабной войны Китай якобы занимает нейтральную позицию, призывая к мирному урегулированию конфликта дипломатическим путем. Пекин не осудил открыто российское вторжение, впрочем, выступал за "уважение суверенитета всех стран".

В то же время Китай сохраняет тесные экономические и политические связи с Россией, включая рост торговли.

Как писали СМИ, во время встречи с главным дипломатом Европейского союза (ЕС) Кайей Каллас глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.

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