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Глава Евросовета призвал Китай "использовать влияние" на РФ, чтобы завершить войну в Украине

Четверг 24 июля 2025 09:16
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Глава Евросовета призвал Китай "использовать влияние" на РФ, чтобы завершить войну в Украине Фото: Антониу Кошта, председатель Европейского Совета (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай должен использовать свое влияние на Российскую Федерацию (РФ), чтобы она придерживалась Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и остановила полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского совета Антонио Кошту, которого цитирует la Repubblica.

Как пишет издание, призыв принудить Россию к миру прозвучал в сопровождении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время встречи в Большом зале народа с китайским лидером Си Цзиньпином.

По словам Кошты, он хочет призвать Китай "как постоянного члена Совета Безопасности, использовать свое влияние на Россию, чтобы она придерживалась Устава ООН и прекратила агрессивную войну против Украины".

Позиция Китая по отношению к войне в Украине

С начала полномасштабной войны Китай якобы занимает нейтральную позицию, призывая к мирному урегулированию конфликта дипломатическим путем. Пекин не осудил открыто российское вторжение, впрочем, выступал за "уважение суверенитета всех стран".

В то же время Китай сохраняет тесные экономические и политические связи с Россией, включая рост торговли.

Как писали СМИ, во время встречи с главным дипломатом Европейского союза (ЕС) Кайей Каллас глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.

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