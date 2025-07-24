Глава Евросовета призвал Китай "использовать влияние" на РФ, чтобы завершить войну в Украине
Китай должен использовать свое влияние на Российскую Федерацию (РФ), чтобы она придерживалась Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и остановила полномасштабную войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского совета Антонио Кошту, которого цитирует la Repubblica.
Как пишет издание, призыв принудить Россию к миру прозвучал в сопровождении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время встречи в Большом зале народа с китайским лидером Си Цзиньпином.
По словам Кошты, он хочет призвать Китай "как постоянного члена Совета Безопасности, использовать свое влияние на Россию, чтобы она придерживалась Устава ООН и прекратила агрессивную войну против Украины".
Позиция Китая по отношению к войне в Украине
С начала полномасштабной войны Китай якобы занимает нейтральную позицию, призывая к мирному урегулированию конфликта дипломатическим путем. Пекин не осудил открыто российское вторжение, впрочем, выступал за "уважение суверенитета всех стран".
В то же время Китай сохраняет тесные экономические и политические связи с Россией, включая рост торговли.
Как писали СМИ, во время встречи с главным дипломатом Европейского союза (ЕС) Кайей Каллас глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.