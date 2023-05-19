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Голова Євроради підтвердив, що F-16 для України обговорять на саміті G7

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Хіросіма, П'ятниця 19 травня 2023 09:52
Голова Євроради підтвердив, що F-16 для України обговорять на саміті G7 Фото: президент Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Постачання винищувачів F-16 в Україну стане однією з тем саміту G7 в японській Хіросімі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської ради Шарля Мішеля, якого цитує Handelsblatt.

"Можливе постачання винищувачів F-16 в Україну буде обговорюватися на саміті G7 провідних індустріальних країн Заходу в Японії цієї п'ятниці", - сказав Мішель.

За його словами, сторони тісно скоординовані для досягнення спільного підходу до військової підтримки Україні.

"Цієї п’ятниці буде можливість обговорити це питання з президентом США Джо Байденом та іншими учасниками саміту та спільно вивчити, яка додаткова підтримка потрібна. Дуже очевидно, що Україні потрібно більше військової техніки", - зазначив Мішель.

F-16 та саміт "Великої сімки"

Нагадаємо, раніше американський телеканал CNN повідомляв, що останніми тижнями адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам про те, що США дозволять їм відправляти в Україну винищувачі F-16 американського виробництва.

Британія та Нідерланди підтвердили у вівторок, що вони створять міжнародну коаліцію, щоб допомогти Україні придбати F-16. Їх також підтримує Франція.

Але, як зазначають західні політики, для цього на першому етапі мають навчити українських пілотів.

Тим часом вже сьогодні в Хіросімі стартує саміт "Великої сімки" на якому, як очікується, обговорять такі питання: війна в Україні, ядерна загроза, відносини з Китаєм. Союзники планують посилити обмеження на торгівлю з РФ і вжити заходів проти обходу санкцій.

Варто зауважити, що на саміті особисто буде присутній і президент України Володимир Зеленський. Це підтвердили в РНБО.

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