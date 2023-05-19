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В РНБО підтвердили. Зеленський буде присутній на саміті G7 в Японії

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Хіросіма, П'ятниця 19 травня 2023 08:57
В РНБО підтвердили. Зеленський буде присутній на саміті G7 в Японії Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У РНБО підтвердили, що президент Володимир Зеленський особисто візьме участь на саміті G7 в Японії. Це буде перший візит глави держави до Азії з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Хто б сумнівався, що наш президент там (на саміті G7 в Хіросімі - ред.) не буде присутній. Ми були впевнені, що наш президент там, де потрібно країні, в будь-якій точці світу обов'язково буде знаходитися для того, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни", - сказав Данілов.

Що стосується саміту G7, то, за словами секретаря РНБО, там будуть прийматися дуже важливі речі, і тому саме фізична присутність нашого президента абсолютно важлива для відстоювання інтересів України.

Передісторія

Нагадаємо, спочатку в ОП лише допускали візит президента Володимира Зеленського на саміт в Хіросімі. Заступник керівника ОП Ігор Жовква допустив, що ця поїздка глави держави залежатиме від ситуації на фронті.

Однак прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда згодом заявив, що Зеленський, ймовірно, не поїде у Хіросіму на саміт, який відбудеться 19-21 травня. А візьме участь онлайн і виступить вже в цю неділю.

Вже сьогодні в Bloomberg з'явилася інформація про те, що глава держави таки особисто візьме участь у саміті "Групи семи". Крім того, видання повідомило, що президент України полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

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Володимир Зеленський РНБО Японія G7
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