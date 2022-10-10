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Голова Євроради назвав сьогоднішні обстріли України воєнним злочином

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Понеділок 10 жовтня 2022 16:59
Голова Євроради назвав сьогоднішні обстріли України воєнним злочином Фото: голова Європейської Ради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогоднішні ракетні удари по містах України, внаслідок яких загинули 11 осіб, є воєнними злочинами Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської Ради Шарля Мішеля.

"Жахливі напади Росії на Київ та інші міста по всій Україні показують розпач Кремля", - заявив Мішель.

За його словами, ці невиборчі напади на мирних жителів є воєнними злочинами. Також голова Євроради заявив про подальшу прихильність до підтримки України та необхідність притягнення до відповідальності російського режиму.

Мішель додав, що про це вони будуть говорити з партнерами країн G7 ("Великої сімки").

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Агентство розкривало усі подробиці обстрілу.

Тим часом внаслідок ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури - в Україні масові перебої зі світлом.

ЄС вже працює над новими рішеннями у відповідь на масований ракетний удар Росії.

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