Глава Евросовета назвал сегодняшние обстрелы Украины военным преступлением
Сегодняшние ракетные удары по городам Украины, в результате которых погибли 11 человек, являются военными преступлениями Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского Совета Шарля Мишеля.
"Ужасающие нападения России на Киев и другие города по всей Украине показывают отчаяние Кремля", - заявил Мишель.
По его словам, эти неизбирательные нападения на мирных жителей являются военными преступлениями. Также глава Евросовета заявил о дальнейшей приверженности поддержки Украины и необходимости привлечения к ответственности российского режима.
Мишель добавил, что об этом они будут говорить с партнерами стран G7 ("Большой семерки").
Напомним, РБК-Украина писало о том, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.
Между тем вследствие ударов России по объектам энергетической инфраструктуры - в Украине массовые перебои со светом.
ЕС уже работает над новыми решениями в ответ на массированный ракетный удар России.
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