Голова ДПСУ побував на позиціях прикордонників під Бахмутом та Лиманом (відео)

Дейнеко перевірив укріплення та надійність місць укриттів, заслухав доповіді командирів про обстановку та дії окупантів на Бахмутському та Лиманському напрямках.

До того ж, голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз також приїхала підтримати прикордонників на передовій.

Дейнеко, перебуваючи в підрозділах, вручив військових державні нагороди та відомчі відзнаки.

Ситуація у Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що українські військові змогли взяти Бахмут у пів оточення. Бійці контролюють певні інфраструктурні, промислові об'єкти та приватний сектор в південно-західному районі міста, зокрема, район "Літак".

Вчора речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські захисники місцями просунулися ще на 200 метрів у Бахмутському районі.

Тим часом за даними Генштабу, за минулу добу відбулось 37 бойових зіткнень на Лиманському, Куп’янському, Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках.

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