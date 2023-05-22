RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава ГПСУ побывал на позициях пограничников под Бахмутом и Лиманом (видео)

Фото: глава ГПСУ Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Глава Государственной пограничной службы побывал на позициях пограничников на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Дейнеко проверил укрепления и надежность мест укрытий, заслушал доклады командиров об обстановке и действиях оккупантов на Бахмутском и Лиманском направлениях.

К тому же глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз также приехала поддержать пограничников на передовой.

Дейнеко, находясь в подразделениях, вручил военным государственные награды и ведомственные награды.

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что украинские военные смогли взять Бахмут в полуокружения. Бойцы контролируют определенные инфраструктурные, промышленные объекты и частный сектор в юго-западном районе города, в частности, район "Самолет".

Вчера представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские защитники местами продвинулись еще на 200 метров в Бахмутском районе.

Между тем, по данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на Лиманском, Купянском, Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутГосударственная пограничная служба