Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Голова дипломатії ЄС Каллас прибула до Києва: яка мета поїздки

Фото: Кая Каллас та Андрій Сибіга (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Глава європейської дипломатії Кая Каллас прибула з робочим візитом до Києва у понеділок, 13 жовтня.

Як повдіомляє РБК-Україна, про це Калас написала у Twitter.

Каллас опублікувала фото, на якому видно, що її зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга на київському залізничному вокзалі.

"Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектора України та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", - написала Каллас.

Вона також відзначила мужність українського народу, якою він "надихає увесь світ".

"Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки", – додала вона.

Заяви Каллас щодо України

На початку вересня Каллас заявила, що війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки. За її словами, війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості, про що свідчить недавній напад на Польщу.

А дніями вона сказала, що Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру. За її словами, ЄС продовжує підтримувати Україну: доопрацьовує наступний пакет санкцій, забезпечує фінансування, надає зброю.

"Росія не зупиниться, доки її не примусять", - заявила Каллас.

Євросоюз