Голова дипломатії ЄС Каллас прибула до Києва: яка мета поїздки

Каллас опублікувала фото, на якому видно, що її зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга на київському залізничному вокзалі.

"Сьогодні я перебуваю в Києві для проведення переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектора України та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", - написала Каллас.

Вона також відзначила мужність українського народу, якою він "надихає увесь світ".

"Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки", – додала вона.

Заяви Каллас щодо України

На початку вересня Каллас заявила, що війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки. За її словами, війна зайшла у глухий кут, а Росія набирає сміливості, про що свідчить недавній напад на Польщу.