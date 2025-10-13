RU

Глава дипломатии ЕС Каллас прибыла в Киев: какова цель поездки

Фото: Кая Каллас и Андрей Сибига (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прибыла с рабочим визитом в Киев в понедельник, 13 октября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Калас написала в Twitter.

Каллас опубликовала фото, на котором видно, что ее встретил министр иностранных дел Андрей Сибига на киевском железнодорожном вокзале.

"Сегодня я нахожусь в Киеве для проведения переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечения России к ответственности за военные преступления", - написала Каллас.

Она также отметила мужество украинского народа, которым он "вдохновляет весь мир".

"Их стойкость требует нашей полной поддержки", - добавила она.

Заявления Каллас относительно Украины

В начале сентября Каллас заявила, что война в Украине продлится еще минимум два года. По ее словам, война зашла в тупик, а Россия набирает смелости, о чем свидетельствует недавнее нападение на Польшу.

 

На днях она сказала, что Россия маскирует свое неудачное летнее наступление террористическими атаками на украинское гражданское население и инфраструктуру. По ее словам, ЕС продолжает поддерживать Украину: дорабатывает следующий пакет санкций, обеспечивает финансирование, предоставляет оружие.

"Россия не остановится, пока ее не заставят", - заявила Каллас.

