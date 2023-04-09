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Голова делегації ВРУ в ПА НАТО: У Альянсі розуміють, що українська армія зараз найдієздатніша

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Неділя 09 квітня 2023 02:17
Голова делегації ВРУ в ПА НАТО: У Альянсі розуміють, що українська армія зараз найдієздатніша Фото: Голова постійної делегації ВР України в ПА НАТО Єгор Чернєв (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Війна, яку розв'язала Росія проти України, показала державам НАТО, що необхідно посилювати обороноздатність та змінювати підходи щодо власної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгора Чернєва.

"Вони дуже чітко розуміють, що ми їм дали рік на те, аби підтягнути свої сили. У НАТО зробили висновки з того "летаргічного сну", в якому перебували останні 30 років. І зараз посилюють свою обороноздатність, збільшують свої оборонні бюджети та оборонні видатки", - зазначив народний депутат.

Водночас Чернєв вказав, що у НАТО вже зрозуміли, що в XXI столітті можлива війна XX століття, в якій відбуваються танкові бої та використовується велика кількість військ.

"Вони розуміють, що українська армія сьогодні найдієздатніша, і що без української армії буде важко сформувати архітектуру колективної безпеки після нашої перемоги", - підкреслив Голова делегації ВРУ в ПА НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський переконаний, що лише разом з Україною НАТО гарантуватиме справжній захист Європі.

До слова, генсек Альянсу Єнс Столтенберг вказав, що Україна зможе приєднатися до блоку після перемоги.

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