Глава делегации ВРУ в ПА НАТО: В Альянсе понимают, что украинская армия сейчас самая дееспособная

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева.

"Они очень четко понимают, что мы им дали год на то, чтобы подтянуть свои силы. В НАТО сделали выводы из того "летаргического сна", в котором находились последние 30 лет. И сейчас усиливают свою обороноспособность, увеличивают свои оборонные и оборонные расходы", - отметил народный депутат.

В тоже время Чернев указал, что в НАТО уже поняли, что в XXI веке возможна война XX века, в которой происходят танковые бои и используется большое количество войск.

"Они понимают, что украинская армия сегодня самая дееспособная, и что без украинской армии будет трудно сформировать архитектуру коллективной безопасности после нашей победы", - подчеркнул Глава делегации ВРУ в ПА НАТО.