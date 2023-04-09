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Глава делегации ВРУ в ПА НАТО: В Альянсе понимают, что украинская армия сейчас самая дееспособная

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Воскресенье 09 апреля 2023 02:17
Глава делегации ВРУ в ПА НАТО: В Альянсе понимают, что украинская армия сейчас самая дееспособная Фото: Председатель постоянной делегации ВР Украины в ПА НАТО Егор Чернев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Война, которую развязала Россия против Украины, показала государствам НАТО, что необходимо усиливать обороноспособность и изменять подходы к собственной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева.

"Они очень четко понимают, что мы им дали год на то, чтобы подтянуть свои силы. В НАТО сделали выводы из того "летаргического сна", в котором находились последние 30 лет. И сейчас усиливают свою обороноспособность, увеличивают свои оборонные и оборонные расходы", - отметил народный депутат.

В тоже время Чернев указал, что в НАТО уже поняли, что в XXI веке возможна война XX века, в которой происходят танковые бои и используется большое количество войск.

"Они понимают, что украинская армия сегодня самая дееспособная, и что без украинской армии будет трудно сформировать архитектуру коллективной безопасности после нашей победы", - подчеркнул Глава делегации ВРУ в ПА НАТО.

Напомним, президент Владимир Зеленский убежден, что только вместе с Украиной НАТО будет гарантировать настоящую защиту Европе.

К слову, генсек Альянса Йенс Столтенберг указал, что Украина сможет присоединиться к блоку после победы.

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