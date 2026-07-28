"Адские санкции" Грэма: на встречу с Зеленским приглашены все 100 сенаторов США, - The Hill
Уже сегодня, в ночь на 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с сенаторами США на фоне того, как будет рассматривать законопроект об "адских санкциях" против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
По словам многочисленных источников, все 100 сенаторов США приглашены на встречу с Зеленским, которая должна пройти во вторник в 18:00 в здании Капитолия. По киевскому времени это уже будет 01:00 среды, 29 июля.
Встреча будет проходить на фоне рассмотрения Сенатом США законопроекта, который предусматривает введение более жестких санкций против России и ее торговых партнеров из-за агрессии Москвы против Украины, которая до сих пор продолжается.
Речь идет о пакете санкций, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. И этот законопроект, который имеет поддержку обеих партий, вероятно, станет предметом обсуждения на встрече Зеленского и сенаторов.
Известно также, что президент США Дональд Трамп одобрил этот законопроект, но потребовал, чтобы он включал расширение санкций против Ирана и "Хазболлы".
The Hill отмечает, что в течение нескольких месяцев небольшие группы встречались с президентом Украины, обсуждая помощь Киеву и введение дополнительных санкций против РФ.
Кроме того, в феврале в Мюнхене с Зеленским встретилась большая группа сенаторов от обеих партий, а некоторые законодатели США встречались с ним и во время его предыдущих визитов в Вашингтон.
Издание добавило, что во вторник Зеленский будет в столице США, чтобы присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма. Помимо этого, у него на этот день запланирована встреча с Трампом.
"Адские санкции" Грэма против РФ
Напомним, в СМИ была информация, что голосование за пакет санкций Грэма против РФ и ее торговых партнеров должен быть уже на этой неделе.
Однако несмотря на общую поддержку документа, часть демократов блокируют его. Причина заключается в том, что изначально документ предполагал, что введение или отмена ограничений будет решаться через Конгресс США.
Но Трамп в свою очередь настоял на том, чтобы текст переписали и согласно новой версии он сам мог решать, когда и против кого вводить санкции, а когда отменять. Это в свою очередь, не устраивает демократов.
Также мы писали, что и.о. МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия может попытаться сорвать голосование за этот документ. По его словам, Москва вновь может начать имитировать стремление к миру.