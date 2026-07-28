"Адские санкции" Грэма: на встречу с Зеленским приглашены все 100 сенаторов США, - The Hill

Уже сегодня, в ночь на 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с сенаторами США на фоне того, как будет рассматривать законопроект об "адских санкциях" против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

По словам многочисленных источников, все 100 сенаторов США приглашены на встречу с Зеленским, которая должна пройти во вторник в 18:00 в здании Капитолия. По киевскому времени это уже будет 01:00 среды, 29 июля.

Встреча будет проходить на фоне рассмотрения Сенатом США законопроекта, который предусматривает введение более жестких санкций против России и ее торговых партнеров из-за агрессии Москвы против Украины, которая до сих пор продолжается.

Речь идет о пакете санкций, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. И этот законопроект, который имеет поддержку обеих партий, вероятно, станет предметом обсуждения на встрече Зеленского и сенаторов.

Известно также, что президент США Дональд Трамп одобрил этот законопроект, но потребовал, чтобы он включал расширение санкций против Ирана и "Хазболлы".

The Hill отмечает, что в течение нескольких месяцев небольшие группы встречались с президентом Украины, обсуждая помощь Киеву и введение дополнительных санкций против РФ.

Кроме того, в феврале в Мюнхене с Зеленским встретилась большая группа сенаторов от обеих партий, а некоторые законодатели США встречались с ним и во время его предыдущих визитов в Вашингтон.

Издание добавило, что во вторник Зеленский будет в столице США, чтобы присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма. Помимо этого, у него на этот день запланирована встреча с Трампом.