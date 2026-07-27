"Пекельні санкції" Грема проти Росії викликали розкол у Конгресі США

У Сенаті США виникла суперечка навколо нового законопроекту про санкції проти Росії. Демократи підтримують тиск на Москву, але виступають проти розширення тарифних повноважень Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Telegraph.

Що викликало суперечку

У США розгорілася дискусія навколо законопроекту, який передбачає запровадження жорстких обмежень проти країн, які продовжують закуповувати російську нафту.

Як повідомляють американські ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа пропонує встановити мита до 100% для п'яти найбільших імпортерів російської сировини. За наявними даними, серед них є Китай, Індія та Туреччина.

На думку прихильників ініціативи, такий крок дозволить скоротити одне з основних джерел доходів Кремля і посилити економічний тиск на Росію на тлі війни проти України.

Чому виступили демократи

Незважаючи на загальну підтримку тиску санкцій на Москву, частина демократів виступила проти запропонованого механізму. Вони вважають, що прив'язка санкцій до тарифних повноважень може створити небезпечний прецедент та надати президенту додаткові можливості для запровадження нових мит.

"Трамп продемонстрував справді безрозсудне зловживання тарифними повноваженнями, яке завдає шкоди нашій економіці. Я знаю, що ми працюємо над тим, щоб звузити це коло, тому саме на цьому я і зосереджуватимуся" - заявив сенатор Корі Букер.

При цьому він наголосив, що вважає за необхідне продовжувати підтримку України.

З аналогічною позицією виступив сенатор Рафаель Уорнок, який заявив, що надання президенту додаткових тарифних повноважень викликає у нього "глибоке занепокоєння". Конгресмен Грегорі Мікс також назвав запропонований механізм "троянським конем" для розширення повноважень Білого дому у тарифній політиці.

Що із законопроектом

Йдеться про ініціативу, запропоновану раніше сенатором Ліндсі Гремом. Початкова версія документа передбачала запровадження 500-відсоткових мит для покупців російської нафти, проте пізніше адміністрація Трампа запропонувала знизити їх до 100%.

За даними ЗМІ, законопроект може бути винесений на голосування в Сенаті вже наступного тижня, якщо його підтримають усі сенатори.

Що кажуть республіканці

Республіканці розкритикували позицію демократів. Сенатор Кеті Брітт заявила, що розбіжності ставлять під загрозу підтримку України.

"Чи вони ненавидять Трампа більше, ніж насправді хочуть допомогти Україні?", - заявила Брітт.

У свою чергу сенатор Джеррі Моран назвав суперечки навколо санкційної ініціативи "сумними".

При цьому адміністрація Трампа продовжує використовувати тарифні інструменти: після рішення Верховного суду, який обмежив дію частини раніше введених мит, Білий дім оголосив про нові тарифи у розмірі від 10 до 12,5% для десятків країн, обґрунтувавши їх необхідністю боротьби з використанням примусової праці.